Questa foto è diventata un caso: perché la sinistra sbraita | Guarda (Di sabato 25 febbraio 2023) Nemmeno il tempo di digerire l'enorme "bufala" sui fantomatici corsi per giovani pistoleri nelle scuole – clamorosa patacca, partorita da La Stampa, a cui la sinistra ha abboccato – che progressisti e pacifisti part-time sono subito pronti a tuffarsi nella prossima spedizione suicida contro il governo. Nel "mirino" stavolta Isabella Rauti. È bastata una fotografia dell'esponente di Fdi, immortalata con una semiautomatica, per far scattare il riflesso condizionato a cespugli rossi e i grillini: ossia la presunta «attrazione fatale» fra la destra e le armi. O addirittura, come ha vergato Repubblica, la rottamazione del «manganello per sostituirlo con il mitra». Prima di rispondere a tali paranoie, rispondiamo intanto alla domanda: che ci faceva Rauti con un'arma? Nulla di allarmante: la stava soppesando su invito di un espositore alla più importante ...

