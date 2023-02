Quei pranzi con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi durante l’attentato di via Fauro (Di sabato 25 febbraio 2023) Conobbi “personalmente” Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. durante la mia attività romana, per oltre cinque mesi – prima e dopo l’attentato del maggio 1993 in via Fauro – pranzai accanto a loro due. Insieme a loro c’era parte dello staff e anche un bellissimo esemplare di pastore tedesco: dolcissimo, si faceva accarezzare prendendo coccole a volontà. Io ero in compagnia di una persona che dirò. E come spesso accade, tra vicini di tavolo si instaura un rapporto empatico, anche se privo di dialogo. Ma il buongiorno veniva corrisposto con cordialità. Ricordo la diatriba tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo per la scelta delle pietanze. Costanzo, sovente, sceglieva piatti che a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Conobbi “personalmente”Dela mia attività romana, per oltre cinque mesi – prima e dopodel maggio 1993 in via– pranzai accanto a loro due. Insieme a loro c’era parte dello staff e anche un bellissimo esemplare di pastore tedesco: dolcissimo, si faceva accarezzare prendendo coccole a volontà. Io ero in compagnia di una persona che dirò. E come spesso accade, tra vicini di tavolo si instaura un rapporto empatico, anche se privo di dialogo. Ma il buongiorno veniva corrisposto con cordialità. Ricordo la diatriba traDeper la scelta delle pietanze., sovente, sceglieva piatti che a ...

