Quei bravi ragazzi | Martin Scorsese spiega quando ha capito che Ray Liotta era perfetto per il ruolo

Martin Scorsese ha ricordato il momento preciso in cui ha capito che Ray Liotta sarebbe stato l'interprete perfetto per il ruolo del protagonista, Henry Hill, in Quei bravi ragazzi, nonostante la poca esperienza dell'attore in ruoli di primo piano in film importanti. Intervistato da Variety in occasione del conferimento all'attore, scomparso un anno fa, della stella postuma sulla Hollywood Walk Of Fame, Scorsese ha dichiarato di essere stato indeciso fino all'ultimo, ma che un particolare avvenimento gli ha tolto ogni dubbio: "All'improvviso è scattato qualcosa." Scorsese ricorda così le sue iniziali titubanze nei confronti di Liotta, data anche la natura sfaccettata del personaggio di

