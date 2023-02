“Queen at the Opera” torna lo show dedicato allo storico gruppo (Di sabato 25 febbraio 2023) Queen at the Opera torna a riempire i più importanti teatri italiani con nuovi imperdibili appuntamenti. Lo show dedicato allo storico gruppo e basato sulle musiche originali della band britannica torna sul palco con oltre 40 musicisti e grandi voci del panorama nazionale. Partita il 1 dicembre 2022, la stagione invernale dedicata allo show basato sulle musiche dei Queen è pronta ad appassionare gli spettatori con altre imperdibili date che percorreranno tutto l’inverno fino ad accogliere la primavera. Gli ultimi appuntamenti in calendario, infatti, sono previsti per maggio. Queen at the Opera porta sul palco dei più importanti teatri italiani uno ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 febbraio 2023)at thea riempire i più importanti teatri italiani con nuovi imperdibili appuntamenti. Loe basato sulle musiche originali della band britannicasul palco con oltre 40 musicisti e grandi voci del panorama nazionale. Partita il 1 dicembre 2022, la stagione invernale dedicatabasato sulle musiche deiè pronta ad appassionare gli spettatori con altre imperdibili date che percorreranno tutto l’inverno fino ad accogliere la primavera. Gli ultimi appuntamenti in calendario, infatti, sono previsti per maggio.at theporta sul palco dei più importanti teatri italiani uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vhacker77 : do you stan or like these singers? 1. mai nella vita 2. mio bimbo 3. la mia donna la mia musa nella vita 4. no m… - queen_Kaatherin : RT @iamsouljabrasi: What the Zodiac Signs Need: Aries: Scorpio Taurus: Scorpio Gemini: Scorpio Leo: Scorpio Cancer: Scorpio Virgo: Scorp… - deviIyeon : vabbè ok che sono bulle ma non ci sta nulla di male a rifarsi se non ci si piace ?? long live the queen Selena ma no… - NoelBelladonna : @Jinsxngandjuice Bocchi the combo queen - Zona_Wrestling : WWE: Il King e Queen Of The Ring dovrebbero svolgersi in Arabia Saudita a maggio -