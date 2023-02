Quanto misurano le mani di Gianni Morandi? Ce lo dice sua moglie Anna (Di sabato 25 febbraio 2023) Vi siete mai chiesti Quanto sono sono grandi e misurano le mani di Gianni Morandi? Sua moglie Anna le ha misurate. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 febbraio 2023) Vi siete mai chiestisono sono grandi eledi? Suale ha misurate. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rappys1 : @NicolaPorro Tra bande di teppisti stranieri che si battono nelle vie delle nostre città e quelle dei bulli che mis… - alessiapiccioni : I #KPI, o Key Performance Indicator, sono valori che misurano la tua performance, indicando i progressi e quanto se… - salvinimi : @LorenzoTra @MissMelanzana Come no? Se i lati misurano quanto il pi greco il gioco è fatto ?? - Walter92716430 : @SerenellaBettin @mariogiordano5 Sono proprio questi campioni dipicrisia. Misurano tutto secondo criteri materialis… - Direttur1 : @Corriere Da quanto tempo.gli chef si misurano in follewr o per parentela? -