Quanto è stato pagato Kvaratskhelia | spunta la cifra ufficiale nel bilancio del Napoli

(Di sabato 25 febbraio 2023) Con le vicende giudiziarie che hanno investito la dirigenza della Juventus, negli ultimi tempi si è ricominciato a parlare di bilanci. Sin da quando De Laurentiis ha acquisito la società, ilha sempre dimostrato di essere un esempio da seguire sotto questo punto di vista. Bilanci 2023, il noto giornalista è sicuro: “Ilchiuderà in positivo” Aurelio De Laurentiis Marco Sacchi, giornalista di “Calcio e Finanza”, è intervenuto sull’argomento a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro, di seguitodichiarato: “Ilha chiuso il2022 in rosso ma con miglioramenti, confermando nella sua struttura l’oculatezza dei bilanci e la virtù della gestione. Nel 2023 sicuramente chiuderà ilin modo ancora più positivo. La voce ...