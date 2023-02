Quanto costa la borsa che Icardi ha regalato alla moglie? (Di sabato 25 febbraio 2023) Per suggellare la pace fatta, Mauro Icardi ha regalato alla moglie Wanda Nara la borsa più costosa del mondo. Icardi regala a Wanda Nara la borsa più costosa del mondo su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Per suggellare la pace fatta, MaurohaWanda Nara lapiù costosa del mondo.regala a Wanda Nara lapiù costosa del mondo su Donne Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aver_celo : @EliB76 Quanto costa un caffè così? - PietroKcnq2 : @animadellafesta Però quanto cacchio costa tutta 'sta roba? - LazzeTwi : RT @GAngrilli: La Meloni ed il suo governo di inetti rompe i coglioni su quanto è costato il 110 ma non dice quanto costa l'aiuto all'Ameri… - GAngrilli : La Meloni ed il suo governo di inetti rompe i coglioni su quanto è costato il 110 ma non dice quanto costa l'aiuto… - Alfonso0070 : RT @MariaGr12512482: Come oggi,incominciava la Guerra, un anno fa,in Ucraina,dicono. Io so che un anno fa è incominciata la terribile e ina… -