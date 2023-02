Quanto conta la riapertura cinese per le aziende italiane

Leggi su formiche

(Di sabato 25 febbraio 2023) Uno degli eventi chiave del 2023 sarà ladella Cina. Dopo tre anni, la decisione di Pechino rappresenta per l’Italia un’opportunità per promuovere il Made in Italy e rinnovare l’antico rapporto di amicizia e collaborazione tra due civiltà millenarie. La pandemia ha avuto effetti profondi sui rapporti internazionali, soprattutto tra Paesi lontani che hanno scelto approcci diversi nella gestione del virus – come appunto l’Italia e la Cina in questi ultimi anni. Eppure, nonostante tutte le limitazioni al movimento delle persone, le importazioni dalla Cina sono continuate ad aumentare, e pure l’export dall’Italia alla Cina nel 2021 ha segnato un +22% rispetto ai due anni precedenti. Nel 2023 – anno della– questi dati non potranno che migliorare ancora, andando a beneficiare lee quel ...