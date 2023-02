"Quanti miliardi". Così l'inflazione brucia tutti i risparmi degli italiani: la cifra choc (Di sabato 25 febbraio 2023) Si riducono i risparmi degli italiani per colpa dell'inflazione, tanto che in due la sforbiciata è di 164 miliardi, per oltre 6.300 euro a famiglia. L'analisi dell'ufficio studi della Cgia prende come riferimento il biennio 2022-2023, spiegando che a fronte di una crescita dell'inflazione di quasi il 15% (8,1% l'anno scorso e 6,1% quest'anno) la perdita del potere d'acquisto per "ogni singolo nucleo familiare" sarà "mediamente di 6.338 euro". I calcoli partono dall'ipotesi che "i 1.152 miliardi di euro presenti nei conti correnti bancari non abbiano registrato alcuna variazione nell'arco temporale preso in considerazione". Poi, è stata calcolata la perdita di potere d'acquisto dei nostri risparmi. "L'esito emerso da questa elaborazione è spaventoso - ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Si riducono iper colpa dell', tanto che in due la sforbiciata è di 164, per oltre 6.300 euro a famiglia. L'analisi dell'ufficio studi della Cgia prende come riferimento il biennio 2022-2023, spiegando che a fronte di una crescita dell'di quasi il 15% (8,1% l'anno scorso e 6,1% quest'anno) la perdita del potere d'acquisto per "ogni singolo nucleo familiare" sarà "mediamente di 6.338 euro". I calcoli partono dall'ipotesi che "i 1.152di euro presenti nei conti correnti bancari non abbiano registrato alcuna variazione nell'arco temporale preso in considerazione". Poi, è stata calcolata la perdita di potere d'acquisto dei nostri. "L'esito emerso da questa elaborazione è spaventoso - ...

