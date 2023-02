Quante posizioni guadagna Camila Giorgi a Merida? Top50 vicina: le proiezioni per semifinale e finale (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo un inizio di stagione difficile, Camila Giorgi ha cambiato marcia in questa settimana al WTA 250 di Merida 2023. Sul cemento messicano l’italiana ha battuto tra martedì e giovedì notte l’egiziana Mayar Sherif al primo turno e la spagnola Nuria Parrizas-Diaz agli ottavi e poi, questa notte, ha sconfitto con un doppio 6-0 la statunitense Sloane Stephens, conquistando così il pass per la semifinale. Si tratta sicuramente di un risultato molto importante, che permette all’azzurra di risalire parecchie posizioni nel ranking WTA. Grazie al percorso netto fino a qui, la classe 1991 ha infatti ottenuto 110 punti in classifica ed è dunque passata virtualmente dal 68° al 55° posto con 974 punti. La scalata verso le posizioni più alte in classifica potrebbe però ovviamente ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo un inizio di stagione difficile,ha cambiato marcia in questa settimana al WTA 250 di2023. Sul cemento messicano l’italiana ha battuto tra martedì e giovedì notte l’egiziana Mayar Sherif al primo turno e la spagnola Nuria Parrizas-Diaz agli ottavi e poi, questa notte, ha sconfitto con un doppio 6-0 la statunitense Sloane Stephens, conquistando così il pass per la. Si tratta sicuramente di un risultato molto importante, che permette all’azzurra di risalire parecchienel ranking WTA. Grazie al percorso netto fino a qui, la classe 1991 ha infatti ottenuto 110 punti in classifica ed è dunque passata virtualmente dal 68° al 55° posto con 974 punti. La scalata verso lepiù alte in classifica potrebbe però ovviamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeviLsLawyer_ : @JackTerron chi non fa non sbaglia… sai quante posizioni evito di esprimere io perché dovrei documentarmi di più e… - Enzo51387079 : Meli una vita passata a fare la ruffiana ( in particolare Renzi il bomba ) è la dimostrazione di come è messa l'inf… - infoitsport : Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel ranking ATP con la finale a Montpellier? La nuova classifica - OA_Sport : Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel ranking ATP con la finale a Montpellier? La nuova classifica - - TarianiTariano : @assurdistan Io è questo che non capisco Ci sono legami evidenti tra esponenti del mondo culturale e politico e Ru… -