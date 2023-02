Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Crans Montana? Orario esatto 26/2, pettorale, programma, tv, dove vederla (Di sabato 25 febbraio 2023) Sofia Goggia andrà a caccia del successo nella discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca vuole riscattare la debacle patita due settimane fa ai Mondiali e vuole essere grande protagonista sulla pista svizzera. L’appuntamento è per domenica 26 febbraio (ore 11.00), Quando si recupererà la gara cancellata sabato a causa del maltempo. L’azzurra insegue una vittoria fondamentale per mettere una grossa ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. La nostra portacolori dovrà vedersela con ELena Curtoni, la slovena Ilka Stuhec, le svizzere Lara Gut e Corinne Suter, la tedesca Kira Weidle, la norvegese Ragnhild Mowinckel, l’elvetica Jasmine Flury (trionfatrice a sorpresa ai Mondiali) e l’austriaca ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023)andrà a caccia del successolibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca vuole riscattare la debacle patita due settimane fa ai Mondiali e vuole essere grande protagonista sulla pista svizzera. L’appuntamento è per domenica 26 febbraio (ore 11.00),si recupererà la gara cancellata sabato a causa del maltempo. L’azzurra insegue una vittoria fondamentale per mettere una grossa ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. La nostra portacolori dovrà vedersela con ELena Curtoni, la slovena Ilka Stuhec, le svizzere Lara Gut e Corinne Suter, la tedesca Kira Weidle, la norvegese Ragnhild Mowinckel, l’elvetica Jasmine Flury (trionfatrice a sorpresa ai Mondiali) e l’austriaca ...

