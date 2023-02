Qualificazioni Wta Monterrey 2023 | Stefanini si fa rimontare da Vickery | eliminata anche Rosatello

Leggi su sportface

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nella giornata di oggi si sono giocate le prime partite del tabellone di qualificazione del Wta di, testa di serie numero 6, si fadall’americanae perde 6-7(5) 6-0 6-4 abbandonando alla prima partita il tabellone. La tennista italiana riesce a togliere il servizio all’avversaria sul 5-3 ma non riesce a capitalizzare il break cedendo la battuta nel game successivo consegnandosi a. L’americana affronterà in finale la spagnola Bolsova Zadoinov. Esceche perde in due set, 6-4 6-2, contro l’ucraina Tsurenko. SportFace.