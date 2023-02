Qualificazioni Mondiali | Bellarte chiama 18 calciatori per i match con Macedonia del Nord e Svezia

Leggi su seriea24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il 1° marzo a Catania, contro ladel, e l’8 a Gavle in, si disputeranno le ultime due partite degli Azzurri nel Main Round dellealla FIFA Futsal World Cup 2024. L’Italia è attualmente in testa a questo triangolare con formula di andata e ritorno: con 4 punti, Musumeci e compagni guidano davanti a(3) edel(1). Per superare il turno e accedere all’Elite Round bisogna vincere questo triangolare, oppure essere fra le quattro migliori seconde dei 12 gironi: le 8 peggiori seconde, invece, sarannote a disputare un Play off (qui tutto il cammino per qualificarsi al Mondiale). La gara di Catania, che si giocherà al PalaCatania con ladelil 1° ...