Qualificazioni Atp Santiago 2023: passa Bonadio, fuori Agamenone e Pellegrino

Nella giornata di oggi si sono giocate le prime partite del tabellone di qualificazione per l'Atp di Santiago 2023. Agamenone, testa di serie numero 7, esce a sorpresa contro la wild card brasiliana Seyboth Wild. Il numero 365 del mondo vince 6-3 4-6 6-4 e accede alla finale per conquistare un posto nel main draw dove affronterà Ugo Carabelli. Buona prestazione di Bonadio che passa il turno battendo Lama 6-3 2-0. Il tennista italiano vince il primo set e poi approfitta del ritiro dell'avversario per approdare in finale dove affronterà Olivo che ha battuto a sorpresa Gaston. Eliminato anche Pellegrino che vince solo due game nel match contro la testa di serie numero 4 Hanfmann. 6-1 6-1 il risultato a favore del tennista tedesco che si guadagna un posto in finale dove affronterà uno tra ...

