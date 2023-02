Quali sono le macchine di Di Maria? Collezione da sogno

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 25 febbraio 2023) Angel Dista facendo parlare di sé per i suoi gol e le sue giocate, ma non tutti conoscono i bolidi con iva in giro. Se c’è un giocatore che di sicuro ha avuto modo di far parlare di sé in giro per il mondo per la sua tecnica e la sua classe, certamente non si può non citare Angel Di, con il Fideo argentino che ormai è amato davvero da tutti. Alla Juventus ci è voluto un po’ di tempo perché potesse spiccare il volo, ma alla fine non è stato difficile per lui prendersi per mano la Vecchia Signora disputando un girone di ritorno da. Per poter rendere a dovere bisogna però dare il giusto peso anche al riposo, per questo motivo il Fideo di recente ha potuto mostrare a tutti il suo parcoche fa di sicuro morire di invidia tutti quanti. LaPresseIl binomio tra grandi ...