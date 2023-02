Qual è il femminile di «chef»? Risponde la Crusca

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tratto dall’Accademia dellaSono pervenuti diversi quesiti sull’uso del nomese riferito a una donna. Rispostain italiano è un prestito non adattato dal francese, che significa ‘capocuoco’, e in particolare ‘cuoco di grande abilità che lavora spec. in ristoranti eleganti’ (GRADIT). Alfredo Panzini inserì questa voce nel suo Dizionario moderno (Milano, Hoepli) fin dalla prima edizione del 1905, con il seguente commento: Il capocuoco di una cucina d’albergo (de cuisine) è senz’altro onorato di questo breve imperioso nome francese; che, come tutti i monosillabi stranieri di aspro suono, sembra esercitare una specie di incanto su le nostre orecchie in confronto delle piane, equilibrate, armoniche, compiute parole di nostra lingua. Il giudizio negativo di Panzini sull’uso di questo prestito “di lusso” ...