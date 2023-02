Qatargate | Panzeri ai pm su Laura Comi | “Ho visto e gettato una sua borsa con 60-70mila euro” E su Tarabella | “Doveva averne 250mila”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Si apre, forse, un nuovo capitolo sull’inchiesta delle presunte mazzette versate a esponenti del Parlamentopeo per sostenere le posizioni di Marocco e Qatar. L’exparlamentare Antonio, in carcere dal 9 dicembre quando scattò il blitz della polizia federale belga, nelle dichiarazioni ai pm di Bruxelles Michel Claise e Raphael Malagnini titolari dell’indagineha fatto il nome dell’deputata di Forza Italia Lararaccontando di avervia una suacon 60-in contanti. Poi è tornato ad accusare l’deputato belga, Marc, anche lui in carcere, che avrebbe dovuto ricevere un compenso da ...

, Antonioha tirato in ballo anche Susanna Camusso, ex segretaria Cgil e attuale senatrice del Pd. L'ex europarlamentare, che sta collaborando con i pm di Bruxelles, ha raccontato che ...- Coinvolta la europarlamentare di Forza Italia dal principale indagato per lo scandalo dei finanziamenti illeciti da parte del Qatar. 'Mi chiese di prendere una valigia e custodirla. Buttai i ...

L'ex europarlamentare ha detto di averne parlato con la diretta interessata: "Le ho solo detto che i soldi non c'erano più. Sulla borsa, le ho detto che il caso è chiuso e non mi ha chiesto altro. Non ...Lara Comi e il suo avvocato, invece, contraddicono ogni accusa e negano qualsiasi viaggio a Doha nella primavera del 2019. Al termine, i qatarini hanno deciso di mettere a disposizione per le campagne ...