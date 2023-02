Qatargate, Panzeri: '60mila euro nella valigia di Lara Comi' (Di sabato 25 febbraio 2023) - Coinvolta la europarlamentare di Forza Italia dal principale indagato per lo scandalo dei finanziamenti illeciti da parte del Qatar. 'Mi chiese di prendere una valigia e custodirla. Buttai i ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 febbraio 2023) - Coinvolta laparlamentare di Forza Italia dal principale indagato per lo scandalo dei finanziamenti illeciti da parte del Qatar. 'Mi chiese di prendere unae custodirla. Buttai i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : 'Una borsa con 60 mila euro'. Qatargate, Panzeri tira dentro Lara Comi [di Sandro De Riccardis, Luca De Vito] - repubblica : Scandalo Qatargate, Panzeri tira dentro anche Lara Comi. 'Una borsa con 60 mila euro' - ultimora_pol : #QatarGate Antonio #Panzeri chiama in causa l’europarlamentare di Forza Italia Lara #Comi: “Ho visto 60 mila euro… - MadamaL41898457 : RT @P_Rava: Panzeri tira in ballo anche Susanna Camusso per presunti finanziamenti dal Qatar per la sua campagna elettorale del 2018 a lead… - paciuko : RT @repubblica: Scandalo Qatargate, Panzeri tira dentro anche Lara Comi. 'Una borsa con 60 mila euro' -