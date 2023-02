Qatargate: Bonino, 'sistema lascia perplessi, chi paga per danni reputazione a Talamanca e Ong?' (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Questo Ong>sistema Ong> belga di segreto e poi scopri che stanno su tutti i giornali le veline del procuratore mi Ong>lascia Ong> perplessa. Non so quanto andrà avanti questa telenovela, ma io non credo che sia ancora finita". Lo ha detto Emma Ong>Bonino Ong> nel suo intervento a cOngresso di +Europa. "Se pensate che Nicolò Figà Ong>Talamanca Ong> ha fatto due mesi di carcere a Natale, senza figli, di questo danno reputazionale a lui e a 'Non c'è pace senza giustizia' chi Ong>paga Ong>? Rischiamo di distruggere una ottima Ong e poi niente, tutto fumo e se sono gentili dicono grazie sennò neanche questo", ha spiegato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "QuestoOng> belga di segreto e poi scopri che stanno su tutti i giornali le veline del procuratore miOng> perplessa. Non so quanto andrà avanti questa telenovela, ma io non credo che sia ancora finita". Lo ha detto EmmaOng> nel suo intervento a cresso di +Europa. "Se pensate che Nicolò FigàOng> ha fatto due mesi di carcere a Natale, senza figli, di questo danno reputazionale a lui e a 'Non c'è pace senza giustizia' chiOng>? Rischiamo di distruggere una ottimae poi niente, tutto fumo e se sono gentili dicono grazie sennò neanche questo", ha spiegato ...

