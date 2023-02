Putin firma il decreto: Malcolm e Claudinho possono giocare per la Russia (Di sabato 25 febbraio 2023) Malcolm e Claudinho, giocatori dello Zenit, possono adesso essere convocati dalla Nazionale russa dopo il decreto firmato da Putin Come confermato anche dallo Zenit tramite i propri canali ufficiali, i brasiliani Malcolm e Claudinho sono ora convocabili dalla Nazionale russa. Uno scenario reso possibile dal decreto 188 firmato da Vladimir Putin, che consente ad entrambi di ottenere la cittadinanza del Paese in cui attualmente stanno miltando. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023), giocatori dello Zenit,adesso essere convocati dalla Nazionale russa dopo ilto daCome confermato anche dallo Zenit tramite i propri canali ufficiali, i brasilianisono ora convocabili dalla Nazionale russa. Uno scenario reso possibile dal188to da Vladimir, che consente ad entrambi di ottenere la cittadinanza del Paese in cui attualmente stanno miltando. L'articolo proviene da Calcio News 24.

