Puntata Amici 26 febbraio, perché non va in onda e quando torna? (Di sabato 25 febbraio 2023) Puntata Amici 26 febbraio. La morte di Maurizio Costanzo cambia i palinsesti Mediaset, in particolare per quanto riguarda le trasmissioni condotte da Maria De Filippi. Puntata Amici 26 febbraio cancellata Dopo la cancellazione dai palinsesti della Puntata di Uomini e Donne di venerdì 24 febbraio e quella di C'è Posta per te di stasera, arriva ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SunnyLiberty : RT @PastoriArianna: Maria ha perso il marito e questi si preoccupano della puntata di Amici. Devo parlare?? No meglio di no - SunnyLiberty : RT @GloriaCracchio2: La puntata di Amici di domenica è stata cancellata. Aspetto da un anno e non vedo l’ora di vedere Mattia con la maglia… - SunnyLiberty : RT @temperamentofre: se il vostro primo pensiero di fronte alla morte di una persona è sapere se registreranno la puntata di amici i have s… - SunnyLiberty : RT @NoviFede: La puntata di amici viene mandata in onda martedì dalle 14.45 - SunnyLiberty : RT @Anto_Cap_: Cancellano la puntata di amici Tutti:' giusto così'; X fandom:' eh ma è registrato, potevano mandarla la puntata'. Poi se… -