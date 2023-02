Pubblicazione delle foto degli studenti, come fare? Scarica vademecum (Di sabato 25 febbraio 2023) Le scuole possono pubblicare foto e video? E se è possibile, solo sul sito web della scuola o anche nei social network? come si possono pubblicare le foto e i video in ottemperanza alla normativa? Un’ottima sintesi la troviamo in un pregevole vademecum elaborato dai docenti, dal consiglio d’istituto e dall’abile dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni – Carducci di Catania. Ma vediamo assieme quali sono, in primis, i riferimenti normativi da richiamare e, congiuntamente, la motivazione per la quale è necessaria la massima accortezza nel gestire le fotografie e, principalmente, la loro diffusione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 febbraio 2023) Le scuole possono pubblicaree video? E se è possibile, solo sul sito web della scuola o anche nei social network?si possono pubblicare lee i video in ottemperanza alla normativa? Un’ottima sintesi la troviamo in un pregevoleelaborato dai docenti, dal consiglio d’istituto e dall’abile dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni – Carducci di Catania. Ma vediamo assieme quali sono, in primis, i riferimenti normativi da richiamare e, congiuntamente, la motivazione per la quale è necessaria la massima accortezza nel gestire legrafie e, principalmente, la loro diffusione. L'articolo .

