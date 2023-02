Protezione Civile Regione, allerta meteo gialla: da domani arriva anche la grandine (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 10 di domani, domenica 26 febbraio alle 10 di lunedì 27 febbraio su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine. Previste anche raffiche di vento. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. Prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadellaCampania ha emanato un avviso didi colore giallo valido dalle 10 di, domenica 26 febbraio alle 10 di lunedì 27 febbraio su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o. Previsteraffiche di vento. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologicocon allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. Prestare attenzionea possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie ...

