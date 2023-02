Prossimo turno Serie A 2022/23 (Di sabato 25 febbraio 2023) : date e partite in programma La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la 24ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2022/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del Prossimo turno del torneo. 24ª Giornata (25-28 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio Ore 18.00, EMPOLI-NAPOLI (DAZN) – Clicca qui per i precedenti della partitaOre 20.45, LECCE-SASSUOLO (DAZN/SKY) Domenica 26 febbraio Ore 12.30, BOLOGNA-INTER (DAZN/SKY) – Clicca qui per i precedenti della partitaOre 15.00, SALERNITANA-MONZA (DAZN)Ore 18.00, UDINESE-SPEZIA (DAZN)Ore 20.45, MILAN-ATALANTA (DAZN) – Clicca qui per i precedenti della partita Lunedì 27 febbraio Ore 18.30, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) : date e partite in programma La/23 si appresta a vivere la 24ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 24ª Giornata (25-28 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio Ore 18.00, EMPOLI-NAPOLI (DAZN) – Clicca qui per i precedenti della partitaOre 20.45, LECCE-SASSUOLO (DAZN/SKY) Domenica 26 febbraio Ore 12.30, BOLOGNA-INTER (DAZN/SKY) – Clicca qui per i precedenti della partitaOre 15.00, SALERNITANA-MONZA (DAZN)Ore 18.00, UDINESE-SPEZIA (DAZN)Ore 20.45, MILAN-ATALANTA (DAZN) – Clicca qui per i precedenti della partita Lunedì 27 febbraio Ore 18.30, ...

