"Pronta per il Pd...", la leghista Ceccardi smaschera la preside di Firenze (Di sabato 25 febbraio 2023) Un intervento chiaro, diretto e senza troppi giri di parole. Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, alza i toni e ricorda alla preside del liceo Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, che aveva scritto una lunga lettera ai propri studenti, come accomunare difesa dei territori nazionali e fascismo sia un esercizio dialettico non solo pericolo. Ma profondamente sbagliato. Un video, pubblicato sulla propria pagina Facebook, nel quale l'esponente del Carroccio augura alla dirigente scolastica un futuro radioso. Nel Partito Democratico. "Riguardo alla preside, che ha scritto quella lettera, voglio esprimere un concetto chiaro e semplice. L'antifascismo è un valore molto alto, molto importante. Un valore per il quale qualcuno ha pagato con la vita. Ma è un concetto che viene inflazionato, ...

