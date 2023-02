Programmi TV di stasera sabato 25 Febbraio 2023. Gli speciali di Costanzo sui grandi dello spettacolo su Canale 5 (Di sabato 25 febbraio 2023) I tre tenori Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Sanremo Talent. Seconda e ultima puntata di ‘Tale e Quale Sanremo’, lo spin-off di ‘Tale e Quale Show’ dedicato al Festival della canzone italiana decreta in questa serata il vincitore. Un vero tuffo nel passato per gli amanti dell’indimenticabile melodia italiana. Questa sera Bianca Guaccero ricorderà il mito di Mia Martini, Valeria Marini si metterà alla prova con Patty Pravo, Stefania Orlando avrà le sembianze di Anna Oxa, Alba Parietti si confronterà con Alice, Valentina Persia avrà i panni di Elio e le Storie Tese, Carolina Rey (che prenderà il posto di Rosalinda Cannavò) sarà Nada, Paolo Conticini si metterà alla prova con Eduardo De Crescenzo, Andrea Dianetti imiterà Diodato, Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Gigi D’Alessio, Gilles Rocca proverà il bis con Francesco Gabbani, Valerio Scanu interpreterà Orietta Berti e la coppia ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 febbraio 2023) I tre tenori Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Sanremo Talent. Seconda e ultima puntata di ‘Tale e Quale Sanremo’, lo spin-off di ‘Tale e Quale Show’ dedicato al Festival della canzone italiana decreta in questa serata il vincitore. Un vero tuffo nel passato per gli amanti dell’indimenticabile melodia italiana. Questa sera Bianca Guaccero ricorderà il mito di Mia Martini, Valeria Marini si metterà alla prova con Patty Pravo, Stefania Orlando avrà le sembianze di Anna Oxa, Alba Parietti si confronterà con Alice, Valentina Persia avrà i panni di Elio e le Storie Tese, Carolina Rey (che prenderà il posto di Rosalinda Cannavò) sarà Nada, Paolo Conticini si metterà alla prova con Eduardo De Crescenzo, Andrea Dianetti imiterà Diodato, Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Gigi D’Alessio, Gilles Rocca proverà il bis con Francesco Gabbani, Valerio Scanu interpreterà Orietta Berti e la coppia ...

