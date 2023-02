Prof e alunni difendono donna aggredita,sindaco'atto coraggioso' (Di sabato 25 febbraio 2023) Il marito tenta di aggredire la moglie ma in difesa della donna arrivano una Professoressa e i suoi studenti che riescono ad evitare il peggio. E' quanto avvenuto ieri mattina a Pesaro, nei pressi del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Il marito tenta di aggredire la moglie ma in difesa dellaarrivano unaessoressa e i suoi studenti che riescono ad evitare il peggio. E' quanto avvenuto ieri mattina a Pesaro, nei pressi del ...

