(Di sabato 25 febbraio 2023) Accordi segreti per sistemare i bilanci, scritture private non depositate e operazioni sospette che ora potrebbero inguaiare altre società. La Procura di Torino ieri ha trasmesso gli atti dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : @marcobardesono ??ECCO I NOMI DELLE SQUADRE (cinque non sei): #Atalanta, #Udinese, #Cagliari, #Bologna, #Sampdoria #Prisma #Juventus - sportface2016 : Inchiesta Prisma, ecco tutti gli affari attenzionati dai Pm di Torino e girati alle rispettive procure di competenz… - francescobonfi_ : RT @sportface2016: Inchiesta Prisma, ecco tutti gli affari attenzionati dai Pm di Torino e girati alle rispettive procure di competenze. Sp… - sportli26181512 : Prisma: ecco perché l'inchiesta si allarga ad altri club con le lettere 'da non tirare mai fuori': Prisma: ecco per… - NapoliCapitale : RT @sportface2016: Inchiesta Prisma, ecco tutti gli affari attenzionati dai Pm di Torino e girati alle rispettive procure di competenze. Sp… -

La Procura di Torino ieri ha trasmesso gli atti dell'inchiesta- che si occupa dei conti della Juventus dal 2018 al 2021 e nell'ambito della quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 12 ...Inchiesta, non si ferma ma si allarga anche ad altre società coinvolte. Altre Procure di alcune città italiane hanno L'articolo Inchiestacoinvolge altre squadre:quali sono e cosa rischiano proviene da True ...

Indagine Prisma: trasmessi atti ad altre 6 procure. Ecco le squadre coinvolte La Gazzetta dello Sport

Operazione Prisma: coinvolto anche il Cagliari e cosa rischia Ecco ... Il Pallone Gonfiato

Caso Plusvalenze, 6 squadre coinvolte nell’inchiesta Prisma: ecco le trattative con la Juve Alfredo Pedullà

Prisma: ecco perché l'inchiesta si allarga ad altri club con le lettere "da non tirare mai fuori" La Gazzetta dello Sport

Inchiesta Prisma, Juve non più unica indagata: ecco le altre sei città ... L'Interista

Accordi segreti per sistemare i bilanci con scritture private non depositate: oltre al club bianconero altri 6 club nel mirino ...Una mossa attesa da tempo, praticamente un atto dovuto, effettuata per ragioni di competenza territoriale e che si è concretizzata proprio ieri con l'invio delle carte dalla Procura ...