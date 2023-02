Primarie Pd | ?un milione ai gazebo E a sopresa Schlein vede la vittoria

(Di sabato 25 febbraio 2023) Alle 20 si è chiuso il voto in tutta Italia per scegliere il nuovo segretario. La candidata “outsider” vince in Lombardia, Lazio e Liguria ed è fiduciosa sulla possibilità di ribaltare i pronostici: «Ha vinto la voglia di cambiamento»

... spiega così la sua scelta di votare per Elly Schlein alledel Pd. E, come lei, sono stati ... Abbiamo toccato il fondo, speriamo di non dover iniziare a scavare', dice inveceuomo fuori dal ...'Siamo in vantaggio in 14 regioni'. Dal comitato di Elly Schein trapelamarcato ottimismo per lo spoglio dei voti delledel Pd. Secondo quanto filtra da fonti dello staff, l'ex - vicepresidente della Regione Emilia - Romagna, avrebbe vinto su Stefano Bonaccini ...

Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.