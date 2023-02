Primarie Pd, un altro “volto nuovo” si schiera con la Schlein. Bersani: «Voterò per lei» (Di sabato 25 febbraio 2023) Promette di cambiare tutto – «volti», «metodo» e «visioni» -. Nel frattempo, tuttavia, Elli Schlein deve accontentarsi del ruolo di mosca cocchiera che s’illude di guidare la vecchia nomenclatura del Pd. Nomi come quelli di Franceschini, Zingaretti, Bettini, cui in queste ore si è aggiunto anche quello di Pier Luigi Bersani, che alla rivale di Stefano Bonaccini alle Primarie di domani porta in dote i voti di Articolo 1, la formazione tornata all’ovile del Pd dopo la scissione dell’era renziana. Il suo endorsement è arrivato via tweet: «Andrò a votare domani alle Primarie Pd. Penso che Elly Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento». Che detto da uno che da oltre un trentennio bazzica i sancta sanctorum della politica fa sempre un certo effetto. Bersani si aggiunge a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Promette di cambiare tutto – «volti», «metodo» e «visioni» -. Nel frattempo, tuttavia, Ellideve accontentarsi del ruolo di mosca cocchiera che s’illude di guidare la vecchia nomenclatura del Pd. Nomi come quelli di Franceschini, Zingaretti, Bettini, cui in queste ore si è aggiunto anche quello di Pier Luigi, che alla rivale di Stefano Bonaccini alledi domani porta in dote i voti di Articolo 1, la formazione tornata all’ovile del Pd dopo la scissione dell’era renziana. Il suo endorsement è arrivato via tweet: «Andrò a votare domani allePd. Penso che Ellysegnali con più coraggio l’apertura al cambiamento». Che detto da uno che da oltre un trentennio bazzica i sancta sanctorum della politica fa sempre un certo effetto.si aggiunge a ...

