Primarie Pd, sarà pienone o astensione? Di certo non sarà un momento decisivo (Di sabato 25 febbraio 2023) Quanti saranno i cittadini che domenica prossima parteciperanno alla scelta fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein? Difficile se non impossibile fare previsioni, ma è ragionevole affermare che la soglia degli 1,6 milioni raggiunta solo quattro anni fa sia un vero e proprio miraggio. E' pur vero che il contesto in cui furono celebrate le Primarie del 2019 fu, per certi versi, simile a quello attuale: anche quattro anni fa il Pd veniva da un crollo elettorale sotto il 20%; per la prima volta dopo tanto tempo era finito all'opposizione; e fra i molti cittadini che parteciparono al voto c'era sicuramente un largo numero di delusi, fuggiti dal Pd dopo la tragica e destrorsa esperienza renziana, fiduciosi che il nuovo corso riuscisse a riportare il partito in un alveo culturale e politico più affine ai valori e alla storia della sinistra e del ...

