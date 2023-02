Primarie Pd, quando e dove si può votare: oltre 5mila seggi allestiti in tutta Italia (Di sabato 25 febbraio 2023) Stefano Bonaccini o Elly Schlein? Il Partito democratico decide questa domenica chi sarà a guidarlo. I seggi delle Primarie saranno aperti dalle 8 alle 20: in tutta Italia resteranno aperti 5.500 seggi. Saranno 20mila i volontari impegnati. Potrà votare anche chi non abbia la tessera del partito, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro. oltre che in presenza, il voto potrà essere espresso on line: potrà farlo chi si sia registrato sull’apposita piattaforma, entro il 18 febbraio, un totale di quasi 2.800 persone. Se iscritti per tempo sulla piattaforma, potranno votare in presenza, ai seggi, anche gli stranieri residenti in Italia, i minori che abbiano più di 16 anni e i fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Stefano Bonaccini o Elly Schlein? Il Partito democratico decide questa domenica chi sarà a guidarlo. Idellesaranno aperti dalle 8 alle 20: inresteranno aperti 5.500. Saranno 20mila i volontari impegnati. Potràanche chi non abbia la tessera del partito, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro.che in presenza, il voto potrà essere espresso on line: potrà farlo chi si sia registrato sull’apposita piattaforma, entro il 18 febbraio, un totale di quasi 2.800 persone. Se iscritti per tempo sulla piattaforma, potrannoin presenza, ai, anche gli stranieri residenti in, i minori che abbiano più di 16 anni e i fuori ...

