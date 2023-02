Primarie Pd, l’appello al voto di Fioretti: “Scegliamo insieme Stefano Bonaccini” (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’endorsement di Floriana Fioretti a poche ore dalle Primarie del Pd. Di seguito la nota: “Le Primarie rappresentano l’occasione giusta per contribuire ad una ricostruzione del Partito dalle sue fondamenta, un partito di sinistra e popolare, riformista e plurale, che torni ad essere credibile agli occhi degli elettori. E lo faremo insieme alle democratiche e ai democratici della città di Benevento e del Sannio, scegliendo insieme Stefano Bonaccini come Segretario Nazionale. Stefano sa bene che occorre ritrovare una connessione sentimentale e politica con gli italiani. E per questo, sin da subito, ha iniziato un bellissimo viaggio in tutta Italia, raccogliendo le sensibilità e le eccellenze del nostro paese, tornando nei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’endorsement di Florianaa poche ore dalledel Pd. Di seguito la nota: “Lerappresentano l’occasione giusta per contribuire ad una ricostruzione del Partito dalle sue fondamenta, un partito di sinistra e popolare, riformista e plurale, che torni ad essere credibile agli occhi degli elettori. E lo faremoalle democratiche e ai democratici della città di Benevento e del Sannio, scegliendocome Segretario Nazionale.sa bene che occorre ritrovare una connessione sentimentale e politica con gli italiani. E per questo, sin da subito, ha iniziato un bellissimo viaggio in tutta Italia, raccogliendo le sensibilità e le eccellenze del nostro paese, tornando nei ...

