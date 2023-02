Primarie Pd: come votare domenica nei gazebo (Di sabato 25 febbraio 2023) Primarie Pd: come votare domani, domenica 26 febbraio. I gazebo saranno aperti in tutta Italia dalle 08 alle 20 per la sfida finale fra i candidati Stefano Bonaccini e Elly Schlein. I risultati attesi domani sera. Primarie Pd: come votare domani nei gazebo Domani 26 febbraio, negli oltre 5.500 gazebo allestiti in tutta Italia, i ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023)Pd:domani,26 febbraio. Isaranno aperti in tutta Italia dalle 08 alle 20 per la sfida finale fra i candidati Stefano Bonaccini e Elly Schlein. I risultati attesi domani sera.Pd:domani neiDomani 26 febbraio, negli oltre 5.500allestiti in tutta Italia, i ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppeprovenzano : Il Gov Meloni è il peggiore di sempre. Nel @pdnetwork c’è chi pensa di no? È il Gov delle disuguaglianze, come si… - discutiamo : @marcopalears Raccontare ciò che è stato è una cosa. Rapportare ciò che accade oggi a quello che fu, rappresentando… - danieledv79 : RT @Antonio52282407: @pietroraffa @ellyesse Come mai critica la gestione Renzi e adesso chiede il voto alle stesse persone che lo hanno vot… - keep4evercalm : Cmq l'idea di fare le #primarie in un partito come il #PD votato da 4 gatti per decidere chi si aggiudica i 3 è surreale ???? - IncandelaM : @boni_castellane @pdnetwork Per le primarie no, ma probabilmente la ricandideranno come hanno già fatto una volta... -