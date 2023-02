Primarie Pd | Civico22 | “Invitiamo la popolazione a esprimersi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di. “Domani si vota in tutta Italia per ledel Partito Democratico. Anche a Benevento e in provincia tutta ladai 16 anni in su potràsulla guida del partito più importante del Centro Sinistra. Pur riconoscendo tutti i limiti di una democrazia interna ai partiti che si esprima solo nella scelta della o del massimo/a leader dell’organizzazione, e che invece dovrebbe vivere ogni giorno di tanta partecipazione, comeci teniamo a rinforzare il messaggio positivo di questa competizione democratica etutta laad. Il futuro della politica del centro sinistra italiano è inscindibilmente ...