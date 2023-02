Primarie Dem | Antonella Pepe | “Si è perso il contatto con la società Dopo il voto | il Pd sarà diverso”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Pd non deve perdere ilcon lae arroccarsi nel gruppo dirigente”. Torna ad animare il dibattito sul presente ma soprattutto sul futuro del Partito Democratico l’ex presidente del Pd sannita,, partecipando ad una manifestazione indetta tra gli altri dalla CGIL contro la guerra in Ucraina, svoltasi questa mattina nei pressi della Prefettura. Laha auspicato una giornata di forte partecipazione alleDem in programma domani presso illavoro Cral Poste in via Giustiniani (angolo Via Flora), per la scelta del nuovo segretario nazionale,le dimissioni di Enrico Letta a seguito della sconfitta alle politiche dello scorso mese di settembre., che ...