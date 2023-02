Primarie del Pd, si vota per la segreteria del partito tra Bonaccini e Schlein: quando e dove sono aperti i gazebo (Di sabato 25 febbraio 2023) Primarie del Pd, è tutto un testa a testa tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Domenica 26 febbraio 2023, gli iscritti del partito decideranno il nuovo segretario dem. Ecco dove, quando e come si voterà. Primarie del Pd, si vota per la segreteria del partito tra Bonaccini e Schlein I sondaggi davano loro due in testa e così alla fine il nuovo segretario del partito Democratico uscirà tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Intanto, il segretario uscente Enrico Letta è pronto a lasciare. “Da lunedì continuerò la mia vita normale, come ho sempre fatto”, le parole del dem lasciando ieri l’ambasciata ucraina. “Domenica si eleggerà il mio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 febbraio 2023)del Pd, è tutto un testa a testa tra Stefanoe Elly. Domenica 26 febbraio 2023, gli iscritti deldecideranno il nuovo segretario dem. Eccoe come si voterà.del Pd, siper ladeltraI sondaggi davano loro due in testa e così alla fine il nuovo segretario delDemocratico uscirà tra Stefanoe Elly. Intanto, il segretario uscente Enrico Letta è pronto a lasciare. “Da lunedì continuerò la mia vita normale, come ho sempre fatto”, le parole del dem lasciando ieri l’ambasciata ucraina. “Domenica si eleggerà il mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Quelle di domenica saranno le seste elezioni primarie con cui il PD eleggerà il nuovo segretario nazionale. Un dat… - sbonaccini : Che bella piazza a Reggio Calabria! Mi raccomando, domani andate in tante e tanti a votare alle primarie del Part… - welikeduel : Immagini sgranate di un tempo che è stato. Dal 2007 a oggi, la storia delle primarie del Partito Democratico… - ELiberati : RT @LanzoMichele: Domani si aprono le primarie del PD, sicuramente andrò a votare per @matteorenzi. - mv82083974 : RT @GiancarloDeRisi: Eppoi che scopri? Che la lettera agli studenti della preside #AnnalisaSavino dopo i #disordini di Firenze non è stata… -