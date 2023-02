Prima Pagina IN Edicola: occhi dell’Inter sul nuovo Skriniar. E non solo (Di sabato 25 febbraio 2023) La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in Edicola. CORRIERE DELLO SPORT Nulla in Prima Pagina relativo all’Inter. TUTTOSPORT Si cerca il nuovo Skriniar. L’Inter a Roma: missione Solet. Il DS Ausilio è andato all’Olimpico per il difensore del Salisburgo. E non solo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamentein relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Nulla inrelativo all’Inter. TUTTOSPORT Si cerca il. L’Inter a Roma: missione Solet. Il DS Ausilio è andato all’Olimpico per il difensore del Salisburgo. E non. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

