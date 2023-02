Prigozhin ha stufato Putin | lo Zar mette il bavaglio ai media

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 febbraio 2023) Maretta interna nelle alte sfere del potere della Russia. Ai giornalisti allineati con il Cremlino è stato chiesto di sdi citare Evghenyse non assolutamente necessario, per esempio quando annuncia vittorie al fronte. La notizia è stata resa nota dal sito indipendente Verstka, che ha citato fonti giornalistiche e del ministero della Difesa. Le autorità hanno anche preparato una campagna di diffamazione contro il fondatore della Wagner che nei giorni scorsi ha rilanciato i suoi attacchi contro i vertici della difesa in Russia, arrivando a parlare di «altro tradimento» da parte loro, per mancati arrivi di munizioni ai suoi mercenari. La campagna è pronta ma non sarà lanciata subito. Nel frattempo alle unità della brigata Wagner, la milizia privata diche agisce a fianco dell'esercito regolare russo, ...