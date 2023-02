Previsioni meteo, domenica torna il freddo: neve anche a bassa quota (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo l'ultimo sabato di febbraio con temperature primaverili, termometro giù anche di 10 gradi per il vento gelido dalla Russia che si scontrerà con il ciclone in arrivo dalla Baleari. Maltempo su Emilia Romagna, Toscana e Marche. E in estensione verso Ovest, fino al Piemonte Leggi su repubblica (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo l'ultimo sabato di febbraio con temperature primaverili, termometro giùdi 10 gradi per il vento gelido dalla Russia che si scontrerà con il ciclone in arrivo dalla Baleari. Maltempo su Emilia Romagna, Toscana e Marche. E in estensione verso Ovest, fino al Piemonte

