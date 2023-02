Presidenziali 2024 Usa, Jill Biden annuncia la candidatura di Joe: “Non ha finito ciò che ha iniziato” (Di sabato 25 febbraio 2023) La First Lady Jill Biden ha affermato in un’intervista all’Afp che il marito e presidente Usa Joe Biden si candiderà per un secondo mandato alle Presidenziali 2024, dichiarando all’che il Presidente “non ha finito ciò che ha iniziato”, anche se la mancanza di una campagna formale per il 2024 ha lasciato alcuni membri del Partito ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) La First Ladyha affermato in un’intervista all’Afp che il marito e presidente Usa Joesi candiderà per un secondo mandato alle, dichiarando all’che il Presidente “non haciò che ha”, anche se la mancanza di una campagna formale per ilha lasciato alcuni membri del Partito ... TAG24.

