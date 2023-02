Prendersi una pausa per ritrovare se stessi: il caso di Shawn Mendes (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo aver cancellato, l’anno scorso, alcune date del suo tour, il cantante ha parlato del suo percorso di guarigione, dimostrando quanto sia importante sapersi fermare e ascoltare Leggi su vanityfair (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo aver cancellato, l’anno scorso, alcune date del suo tour, il cantante ha parlato del suo percorso di guarigione, dimostrando quanto sia importante sapersi fermare e ascoltare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... myrtamerlino : Se ne va un maestro, un giornalista capace di creare uno stile unico,di indicare una meta e accompagnarci lungo la… - CinziaDocile1 : RT @myrtamerlino: Se ne va un maestro, un giornalista capace di creare uno stile unico,di indicare una meta e accompagnarci lungo la strada… - GiorgioaSnaide7 : @GIGGIONAPOLI Mai magrolini prendersi una donna in carne. Non si compensa. - fabry_il_bomber : @Lorenzo27404006 Coniglietto da tastiera? ?? io sono per la pace, lei diversamente è per la resa dell'Ucraina. Nel 2… - flinx15 : Il CEO di Penguin Books: 'prendersi cura dell’immaginazione e delle menti in rapido sviluppo dei giovani lettori è… -