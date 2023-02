Premier League 2022/23: pareggio a reti bianche tra Crystal Palace e Liverpool (Di sabato 25 febbraio 2023) Semplice pareggio per 0-0 tra Crystal Palace e Liverpool nel match della venticinquesima giornata di Premier League 2022/2023. Gara comandata dagli uomini di Klopp su tutti i punti di vista, ma che mai sono stati concreti al momento di tirare in porta. Continua quindi il periodo non positivo dei Reds, che si trovano con questo pareggio soltanto al settimo posto, davanti al Brighton che però ha una gara in meno in quanto dovrà recuperare la sfida non andata in scena contro il Newcastle poiché questi ultimi giocheranno domenica la finale di Carabato Cup contro il Manchester United. Non cambia la classifica nemmeno il Crystal Palace, che rimane in dodicesima posizione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Sempliceper 0-0 tranel match della venticinquesima giornata di/2023. Gara comandata dagli uomini di Klopp su tutti i punti di vista, ma che mai sono stati concal momento di tirare in porta. Continua quindi il periodo non positivo dei Reds, che si trovano con questosoltanto al settimo posto, davanti al Brighton che però ha una gara in meno in quanto dovrà recuperare la sfida non andata in scena contro il Newcastle poiché questi ultimi giocheranno domenica la finale di Carabato Cup contro il Manchester United. Non cambia la classifica nemmeno il, che rimane in dodicesima posizione. SportFace.

