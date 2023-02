Premier League 2022/2023: poker del Manchester City, travolto il Bournemouth (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Manchester City travolge per 4-1 il Bournemouth nel match valido per la venticinquesima giornata di Premier League 2022/2023. Tutto facile per i ragazzi di Guardiola, che aprono le danze al 15? con Alvarez. Alla mezz’ora arriva il raddoppio di Haaland, che pochi minuti prima aveva colpito una traversa, mentre al 43? è Foden a calare il tris su un grave errore della difesa avversaria. Non contenti, i citizens trovano addirittura il poker nella ripresa con l’autogol di Mepham. Nel finale il Bournemouth sigla il gol della bandiera con Lerma ma poco importa. Il Manchester City conquista i tre punti e tiene il passo dell’Arsenal, distante due punti (e una partita in meno). HIGHLIGHTS ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Iltravolge per 4-1 ilnel match valido per la venticinquesima giornata di. Tutto facile per i ragazzi di Guardiola, che aprono le danze al 15? con Alvarez. Alla mezz’ora arriva il raddoppio di Haaland, che pochi minuti prima aveva colpito una traversa, mentre al 43? è Foden a calare il tris su un grave errore della difesa avversaria. Non contenti, i citizens trovano addirittura ilnella ripresa con l’autogol di Mepham. Nel finale ilsigla il gol della bandiera con Lerma ma poco importa. Ilconquista i tre punti e tiene il passo dell’Arsenal, distante due punti (e una partita in meno). HIGHLIGHTS ...

