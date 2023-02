Premier | l'Arsenal chiama con Martinelli LIVE | il Manchester City risponde con Alvarez e Haaland che dice 33

(Di sabato 25 febbraio 2023) Continua il duello in vetta tranella 25esima giornata di. Le due prime della classe giocano di sabato, a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mundodabola : Aston Villa x Arsenal: 06' - Aston Villa 1x0 Arsenal 16' - Aston Villa 1x1 Arsenal 31' - Aston Villa 2x1 Arsenal 6… - duuduu_ffc : Arsenal 1 x 0 Leicester - Premier League ? Martinelli - sportli26181512 : Premier League, i risultati della 25^ giornata: Arsenal di misura, poker West Ham: Secondo successo consecutivo per… - ETGazzetta : Martinelli-gol: l’Arsenal resta al comando. Ok Aston Villa, West Ham e Leeds #PremierLeague - VictoriososIt : L'Arsenal ha battuto il Leicester City 1-0 questo sabato in Premier League. ?Gabriele Martinelli #Arsenal… -

... a prescindere dal risultato del match tra Bournemouth e Manchester City: l'di Mikel Arteta vince 1 - 0 in casa del Leicester (gol di Martinelli) e si tiene stretta la vetta della...- Chelsea 1 - 0 21:00 Bruges - Benfica 0 - 2 CALCIO -LEAGUE 20:30- Man. City 1 - 3 CALCIO - LA LIGA 21:00 R. Madrid - Elche 4 - 0 CALCIO - EUROPA LEAGUE 18:45 Barcellona - Man. Utd ...

Martinelli-gol: l’Arsenal resta al comando. Ok Aston Villa, West Ham e Leeds La Gazzetta dello Sport

Premier League, i risultati della 25^ giornata: Arsenal di misura, poker West Ham Sky Sport

Premier League, Martinelli-gol e l'Arsenal allunga in vetta. Valanga West Ham TUTTO mercato WEB

Premier League - Leicester-Arsenal 0-1: Martinelli abbatte le Foxes, Arteta non molla la vetta Eurosport IT

L'Arsenal non sbaglia: battuto il Leicester, Arteta a +5 su Guardiola Tuttosport

I rossoblù travolgono la Spal; pugliesi ok in trasferta a Brescia; torna a vincere la squadra di Inzaghi. Tutti i risultati del sabato di calcio ...I Gunners, senza attendere il City, mantengono il primato con il blitz di Leicester. Sconfitte per Everton, Southampton e Nottingham Forest ...