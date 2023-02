(Di sabato 25 febbraio 2023) Non ha ancora una squadra per il 2023, ma Domenicocontinua a sperare di poter restare in gruppo. A 40, compiuti il 30 novembre, è convinto di potere essere competitivo e i risultati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Pozzovivo, qualcosa si muove? A 40 anni c’è la pista del team #Israel di #Froome -

Non ha ancora una squadra per il 2023, ma Domenicocontinua a sperare di poter restare in gruppo. A 40 anni, compiuti il 30 novembre, è convinto di potere essere competitivo e i risultati della scorsa stagione gli hanno dato ragione. A ..."Al momento non ho ancora nulla in mano, niente di niente, speriamo possa muoversinelle prossime settimane perché ho voglia di rimettermi in gioco e penso di poter dare ...Domenico...

Pozzovivo, qualcosa si muove A 40 anni c'è la pista del team Israel ... La Gazzetta dello Sport

Domenico Pozzovivo: "Non ho un contratto, ormai già a 30 anni sei considerato vecchio. Posso ancora dare molto" OA Sport

Un Anno Fa… #SpazioTalk, Domenico Pozzovivo: “Sono alla ricerca di squadre che possano avere un... SpazioCiclismo

Con chi firma Pozzovivo Va forte e porta punti: prenderlo è un ... Bici.PRO

Giro d'Italia 2022 - Nibali, Valverde, Cavendish, Girmay, Yates, Pozzovivo, Valter: i 10 record da battere al Giro 105 Eurosport IT

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...