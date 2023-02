Potter Minacciato di Morte | Colpa Non Sua | Arteta Nuovo Allenatore del Chelsea – Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ilsta vivendo un annus horribilis, nonostante il mercato faraonico, con oltre 320 milioni di euro spesi solo nella finestra invernale di calciomercato. Dieci partite giocate nel 2023, una sola vittoria e ben cinque sconfitte, due nelle ultime due uscite, contro il Borussia Dortmund nell’andata degli ottavi di Champions League, e contro il Southampton, ultima in classifica, in Premier League. Graham, arrivato a inizio settembre per sostituire l’esonerato Thomas Tuchel, è considerato il principale colpevole della situazione dai tifosi, alcuni dei quali, negli ultimi giorni, hanno superato il limite, arrivando a minacciare l’exdel Brighton.ha ricevuto e-mail anonime che fanno riferimento anche alla sua famiglia, facendo venir meno la salute mentale ...