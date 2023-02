Potter: «Alcuni tifosi si sono augurati la morte mia e dei miei figli» (Di sabato 25 febbraio 2023) L’allenatore del Chelsea Potter ha parlato ieri in conferenza stampa per presentare la partita di Premier League contro il Tottenham di Antonio Conte. In apertura c’è stato un piccolo siparietto con il tecnico dei Blues che ha detto: «Scusate il ritardo ragazzi, sono appena uscito da una riunione di crisi». Alla domanda su come è andata, ha risposto: «Bene, sono ancora qui». Potter, che è additato da parte della tifoseria come causa della posizione in classifica del Chelsea, ha denunciato alcune minacce che ha ricevuto via mail negli ultimi giorni. «Sento il supporto del club e dei tifosi, ma ho ricevuto alcune e-mail non particolarmente carine che vogliono che io muoia e che i miei figli muoiano. Quindi ovviamente non è piacevole da ricevere». Prosegue il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) L’allenatore del Chelseaha parlato ieri in conferenza stampa per presentare la partita di Premier League contro il Tottenham di Antonio Conte. In apertura c’è stato un piccolo siparietto con il tecnico dei Blues che ha detto: «Scusate il ritardo ragazzi,appena uscito da una riunione di crisi». Alla domanda su come è andata, ha risposto: «Bene,ancora qui»., che è additato da parte della tifoseria come causa della posizione in classifica del Chelsea, ha denunciato alcune minacce che ha ricevuto via mail negli ultimi giorni. «Sento il supporto del club e dei, ma ho ricevuto alcune e-mail non particolarmente carine che vogliono che io muoia e che imuoiano. Quindi ovviamente non è piacevole da ricevere». Prosegue il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Potter: «Alcuni tifosi si sono augurati la morte mia e dei miei figli» In conferenza stampa: «È una sfida e se va… - ___livia95___ : Emma ha finalmente rivelato alcuni dei segreti dietro le quinte dei suoi anni di Harry Potter, incluso il modo in c… - llunastorta : allora, da dove inizio? alcuni libri del booktok non sono male, cancellare una saga come quella di harry potter scr… - SimoInTheAir : @LoPsihologo Cambiato la vita nessuno. Ma ne ho letti tanti che mi sono piaciuti molto e che, in alcuni casi, ho ri… - 66desa : @dicoleparolacce Se fosse possibile farei una raccolta per una scacchieta speciale. LA SCACCHIERA DEI MAGHI Chi con… -