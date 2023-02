"Possiamo colpire le navi Usa". L'Iran svela ul nuovo super missile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : L’#Iran terrorizza gli #Usa con nuovi missili: 'Possiamo colpire le navi da #guerra' - VIDEO #armi #video… - infoitestero : Iran, svelati nuovi missili: 'Possiamo colpire navi da guerra Usa' - iltirreno : La paternità della bottiglia incendiaria e del petardo lasciati di fronte al portone reclamata con un testo online - zazoomblog : Ordigno al Tribunale di Pisa arriva la rivendicazione anarchica: «Possiamo avvicinarci ai palazzi del potere e colp… - FabioLibener : @Ale_V_Byron @RiccardoAledda @ditron99 @SenatoStampa @italyinukr Si. Se sosteniamo la libertà e la democrazia, e a… -

... il comandante della forza aerospaziale delle Guardie della rivoluzione, il generale di brigata Amir Ali Hajizadeh, ha affermato che 'L'Iran è ora in grado dile navi da guerra americane ...... per esaurire l'arsenale di guerra della Russia enel profondo la sua economia'. Così su ... 2023 - 02 - 25 10:18:34 Giorgetti: "No passi indietro su condanna a Russia" 'Nonmettere in ...

Iran, svelati nuovi missili: "Possiamo colpire navi da guerra Usa" Il Sole 24 ORE

Iran svela nuovi missili: "Possiamo colpire navi guerra Usa" - LaPresse LAPRESSE

Iran: "Sviluppato missile cruise a lungo raggio. Usa ed Europa non ci sfidino" QUOTIDIANO NAZIONALE

Ordigno al tribunale di Pisa, gli anarchici rivendicano: «Possiamo ... Il Tirreno

Ordigno al Tribunale di Pisa, arriva la rivendicazione anarchica ... Open

"Ora siamo in grado di colpire portaerei statunitensi anche a 2.000 chilometri ... "Le basi militari americane nella regione sono ora sotto monitoraggio e possiamo colpirle in qualunque momento se ...Iran, minacce contro Israele e Donald Trump. Il video è stato trasmesso dalla televisione di stato iraniana: mostra il lancio del missile da crociera Paveh che ha una portata di ...