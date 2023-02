Porto-Gil Vicente (domenica 26 febbraio 2023 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna per i Dragoni? (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella trasferta europea di San Siro, il Porto è tornato a conoscere l’amaro sapore della sconfitta: i Dragoni hanno giocato una buona partita, hanno anche sfiorato la via del gol in diverse occasioni ma sono stati fermati da Onana e dopo l’espulsione di un Otavio davvero troppo nervoso e falloso, l’Inter ha portato la gara InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella trasferta europea di San Siro, ilè tornato a conoscere l’amaro sapore della sconfitta: ihanno giocato una buona partita, hanno anche sfiorato la via del gol in diverse occasioni ma sono stati fermati da Onana e dopo l’espulsione di un Otavio davvero troppo nervoso e falloso, l’Inter ha portato la gara InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Porto-Gil Vicente (domenica 26 febbraio 2023 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna per i Drag… - gvfc24 : Rui Costa apita FC Porto-Gil Vicente, Manuel Mota no Sporting-Estoril #gilvicentefc #gilvicente #gvfc - maisfutebol : Rui Costa apita FC Porto-Gil Vicente, Manuel Mota no Sporting-Estoril -